Helen van Beurden erwartet auch nach Sieg schwere Saison

Bensheim.Der Jubel kannte keine Grenzen, als am Samstagabend um 18.57 Uhr der 32:23 (17:10)-Sieg der HSG Bensheim/Auerbach gegen die Neckarsulmer Sport-Union in trockenen Tüchern war und damit die beiden ersten Punkte in der Saison 2018/19 der Frauenhandball-Bundesliga unter Dach und ach gebracht worden waren. Grundlage war ein konzentriert arbeitendes Kollektiv mit starken Individualistinnen – allen

...