Helfrich erneut schnell über Hindernisse

Bensheim/Pfungstadt.Beim letzten Stadion-Wettkampf der sogenannten „Late Season“ standen noch einmal drei Leichtathleten der LG VfL/SSG Bensheim an der Startlinie. Dabei wurden im Rahmen des Pfungstädter Abendsportfestes auch die Hessischen Meisterschaften im Hindernislauf ausgetragen.

Über 2000 Meter Hindernis der männlichen Jugend U18 wurde Jonas Helfrich seiner Favoritenrolle gerecht. Der Achte der Deutschen Jugendmeisterschaften von Heilbronn ließ es diesmal etwas langsamer angehen als zuletzt, kontrollierte trotzdem die Konkurrenz und holte sich in 6:29,36 Minuten mit deutlichem Vorsprung den Titel des hessischen Jugendmeisters.

Lucy Clauser kam über 1500 Meter Hindernis in der AK W15 in 5:44,87 Minuten auf Rang sechs. Zu vorgerückter Stunde und bei inzwischen merklich kühleren Temperaturen überzeugte dann noch Mittelstreckler Philipp Nitsch, der im Rahmen der Abendsportfest-Disziplinen in der U18 über 400 Meter an den Start ging und hier in guten 53,08 Sekunden eine neue Bestleistung aufstellte. fo

