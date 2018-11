Heppenheim feiert 27:27 wie einen Sieg

Daniel Schneider (HC VfL) wird in die Zange genommen. © Jährling/ü

Heppenheim.Sie tanzten und feierten, als hätten sie gerade einen Heimsieg eingefahren. Das 27:27 (11:12) zwischen dem HC VfL Heppenheim und TV Lampertheim in der Handball-Bezirksoberliga fühlte sich für die Kreisstädter am Freitagabend wie ein doppelter Punktgewinn an. Daniel Schneider war Sekunden nach Spielende gar nicht mehr zu sehen. Der Schütze des Heppenheimer Ausgleichstores war begraben unter einer Schar Spieler.

Die Heppenheimer feierten den fast nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich mit der Schlusssirene, der für den HC VfL vor allem ein Punktgewinn für die Moral war. Fünf Minuten vor dem Ende hatte die Sieben von Trainer Timo Leister noch mit vier Toren hinten gelegen (21:25), kurz darauf musste sie die letzten Sekunden des Derbys nach einer Zeitstrafe gegen Oliver Heß gar in Unterzahl zu Ende bringen.

So dramatisch und emotional die letzten Minuten des Spiels verliefen, so ereignislos waren die 50 Minuten zuvor. Vor allem in der ersten Halbzeit überboten sich beide Mannschaften mit Unzulänglichkeiten, spielerische Höhepunkte waren Mangelware. – HC VfL-Tore: Heß (8/1), Schneider (4), Jonas Schütz, Joshua Ruff, Walz (je 3), Jonas Schmitt, Kasper (je 2), Werle, Kubasta (je 1); TV-Haupttorschützen Frei (8), Zielonka (7/4), Eschenauer (4). ki/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018