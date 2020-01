Heppenheim geht die Luft aus

Heppenheim.„Leider ist uns in den letzten zehn Minuten die Luft ausgegangen“, meinte Simon Meier, Spielertrainer des Handball-A-Ligisten HC VfL Heppenheim II, nach der 27:29 (16:13)-Niederlage gegen die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden. „Da sind uns technische Fehler passiert, die Weiterstadt ausgenutzt hat“, so Meier, dessen Team zuvor längere Zeit fast durchgängig in Unterzahl war. 55 Minuten lang führten die Kreisstädter, kassierten nach dem 27:24 fünf Treffer in Folge zum 27:29-Endstand. – HC VfL-Tore: Schmitt (8/4), Lautenscheidt (7), Haag, Vierckl (je 4), Guthier, Meier, Koch, Hoehling (je 1). mep

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020