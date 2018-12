Heppenheim legt eine Schippe drauf

Heppenheim.„Jetzt haben wir uns die Winterpause verdient“, meinte Sascha Köhl, Trainer des Frauenhandball-A-Ligisten HC VfL Heppenheim, nach dem 18:9 (7:4)-Kantersieg gegen die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden III. „Meine Mädels haben heute ihr Repertoire gegen einen guten Gegner voll ausgeschöpft. Das war eine starke Leistung“, lobte der Coach, der mit 14:4 Punkten und Tabellenplatz zwei nach Hälfte der Runde zufrieden ist. „Wir sind im Soll“, findet Köhl.

Die Heppenheimerinnen legten einen Start nach Maß hin, führten nach 13 Minuten 5:0, leisteten sich aber in der Folge einige Fehlwürfe, so dass die Gäste zur Pause wieder in Reichweite waren (7:4). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Weiterstadt auf 5:7, aber danach war der HC VfL am Drücker und bog mit einem 4:0-Lauf zum 11:5 (44.) auf die Siegerstraße ein. – HC-VfL-Tore: Jasmin Werle (5/4), Tina Meierhöfer (4), Laura Elsesser (3), Sandra Strauch (2), Laura Jochem, Eva-Marie Flaig, Kristina Rasch (je 1), Mareike Hamel (1/1). mep

