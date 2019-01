Heppenheim spielt am Sonntag nicht

Aufgrund des guten Abschneidens der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM und der daraus resultierenden TV-Übertragungen am Sonntag bat Bezirksoberligist HC VfL Heppenheim um eine Verlegung seines um 18 Uhr terminierten Heimspiels gegen TuS Griesheim II. Timo Leister bestätigte: „Wir haben uns mit Griesheimer Vereinsvertretern in Verbindung gesetzt, die eine Verlegung zugestimmt haben.“

Da die heimische Nibelungenhalle am Samstag durch die Basketballer besetzt ist, soll die Partie gegen TuS II auf einen späteren Termin verlegt werden. „Wir gehen davon aus, dass wir das Spiel unter der Woche nachholen werden“, so Leister. Auch für das Spiel der HC VfL-Zweiten gegen Griesheim III in der B-Liga (Sonntag, 16 Uhr) soll ein neuer Termin gefunden werden. ki/ü

