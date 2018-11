Heppenheim will Platz vier untermauern

Den vierten Tabellenplatz vor der direkten Konkurrenz verteidigen, das wollen die Bezirksoberliga-Handballer des HC VfL Heppenheim am Samstag (20 Uhr) bei der SG Arheilgen. Keine Frage, es läuft derzeit bei der Mannschaft von Trainer Timo Leister, die 5:1 Punkte aus den jüngsten drei Spielen holte, zuletzt teilten sich die Heppenheimer beim 27:27 gegen den TV Lampertheim die Punkte. Dieses Remis feierten sie allerdings wie einen Heimsieg, fiel der Ausgleich durch Daniel Schneider quasi mit der Schlusssirene.

Diesen gerade für die Moral so wichtigen Teilerfolg will der HC VfL nun mit nach Arheilgen nehmen, wohl wissend, dass dort ein „unangenehmes Auswärtsspiel“ (Leister) wartet. „Die SGA hat trotz ihrer Abgänge immer wieder eine schlagkräftige Truppe beisammen, die jeden Gegner in dieser Liga schlagen kann“, warnt der Heppenheimer Coach, der von seiner Mannschaft erwartet, mit der gleichen Top-Einstellung wie beim 30:23-Sieg in Erfelden vor zwei Wochen nun auch im Darmstädter Stadtteil zu Werke zu gehen. Personell kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Oliver Heß steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. ki/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.11.2018