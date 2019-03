Herborn hadert mit der Abwehrarbeit

Bensheim.Eine bittere und in der Deutlichkeit überraschende 29:39 (13:18)-Niederlage musste die HSG Bensheim/Auerbach II bei ihrem B-Liga-Gastspiel bei der MSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten III hinnehmen. „Wir haben heute leider keinen Zugriff in der Abwehr bekommen und konnten vor allem die Achse Mitte-Kreis nie verteidigen“, bilanzierte HSG-Spielertrainer Silas Herborn. Dazu kamen überhastete Würfe in der Offensive und technische Fehler. „Das Spiel gilt es jetzt ganz schnell abzuhaken und nach vorne zu schauen“, so Herborn. – HSG-Tore: Herborn (9/4), Gaas (8), Schuh (7), Rhein, Stahl, Zill, Zimmermann, Kornmann (je 1). mep

