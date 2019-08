Herren 30 können alles klarmachen

Zwingenberg.Einen guten Start nach der Sommerpause hatten die Herren 50 des TC Zwingenberg, die mit dem 4:2 beim TC Einhausen II die Tabellenführung in der Kreisliga verteidigten. Nach den Einzeln stand es 2:2, für Einhausen punkteten Peter Zehfuß und Andreas Hartnagel, für Zwingenberg Gaston Klinger und Josef Kreuziger. In den Doppeln sicherten Klinger/Johann (6:3, 6:1) und Magsam/Kreuziger (6:0, 6:0) den Gästesieg.

Die Herren 30 der SG Alsbach/Zwingenberg feierten in der Bezirksliga einen 6:3-Sieg gegen den TC Lützelbach. Besonders spannend ging es beim Einzel F. Winkler – J. Dewitz zu, das Winkler nach drei Sätzen im Tie-Break für sich entschied. Außerdem punkteten für die SG Alexander Bihn, Sven Beck und Christian Sell in den Einzeln sowie Petkovic/Bihn und Beck/Sell in den Doppeln.

Bereits am Sonntag kann sich die SG um Mannschaftsführer Jan Sartorius im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SV Darmstadt-Eberstadt die Meisterschaft mit einem Sieg vorzeitig sichern. red

