Herren 50 mit tollem Comeback

Auerbach.Nachdem der Tennisclub Auerbach 2018 keine Herren-50-Mannschaft stellen konnten, geht nun wieder ein personell verstärktes Team in dieser Altersklasse an den Start. Der Auftakt in der Kreisliga A ist mit dem 4:2-Sieg gegen den TCO Lorsch gelungen.

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen legten die Auerbacher mit drei Siegen in den Einzeln den Grundstein zum Erfolg. Im ersten Einzel gewann Michael von Gerichten 3:6, 6:1, 10:6, jeweils in zwei Sätzen setzten sich Armin Krieg (6:1, 6:2) und Frank Klingebiel (6:0, 6:1) durch. Für den Lorscher Gegenpunkt sorgte Wolfgang Zappen mit einem 7:6, 6:2 gegen Udo Willgerodt bei dessen erstem Auftritt für den TCA.

In den Doppeln machten von Gerichten/Krieg mit einem 6:1, 6:1 den Gesamtsieg perfekt. Bei einsetzendem Regen verloren Thomas Nolden/Günter Kumpernas 3:6, 2:6 gegen Günter Feldmeier/Heiko Gärtner. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.05.2019