Herren 60 beenden Runde als Vierter

Auerbach.Die Herren 60 des Tennisclub Auerbach haben die Saison bereits beendete, nach der 2:7-Niederlage beim Tabellenzweiten TEC Darmstadt liegen sie auf dem vierten Platz, punktgleich mit Dritten, der SG Klein-Gerau/Stockstadt. Die Auerbacher Damen 50 warten auch nach ihrem vorletzten Saisonspiel weiter auf den ersten Sieg.

Damen 50, Bezirksoberliga: TC Auerbach – TC Oberursel II 1:8. Den Ehrenpunkt holte in den Einzeln Karin Zankl mit 6:4 und 6:4. Maria Dick musste nach 6:3 und 1:6 in den Match Tie-Break, den sie 5:10 verlor. In den weiteren Einzeln gab es zum Teil knappe Zweisatz-Niederlagen. Für einen weiteren Punktgewinn reichte es in der Nachmittagshitze in den drei Doppeln nicht, knapp ging es bei Kolb/Lindenlaub (4:6, 3:6) und Dick/Billig (5:7, 1:6) zu.

Herren 60, Bezirksoberliga: TEC Darmstadt – TC Auerbach 7:2. Horst Lindenlaub setzte sich nach 6:1 und 3:6 im Match Tie-Break mit 10:7 durch, Harald Rausch entschied sein Match mit 6:4 und 6:1 in zwei Sätzen. Bei diesen beiden Punkten blieb es in den Einzeln, Hans Simbrick, Reiner Maul, Bernd Wieland und Hermann Hrdina hatten in ihren Einzeln jeweils das Nachsehen. Auch in den Doppeln reichte es für die Herren des TC Auerbach diesmal nicht zu einem weiteren Punktgewinn. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.08.2018