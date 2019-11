Hessen ehrt Bergsträßer Talente

Seeheim.Der Hessische Radfahrerverband (HRV) lädt zur Saison-Abschluss-Siegerehrung der SV-Fördercup-Rennserie ein. Diese findet am heutigen Freitag um 18 Uhr in der Aula des Schuldorfs Bergstraße in Seeheim-Jugenheim statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Mit von der Partie sind auch Florian Dietz von der SSG Bensheim und der Bensheimer Louis Leidert, der für den RSV Seeheim fährt.

Der HRV betreibt gezielt Nachwuchsarbeit im Radrennsport für die Disziplinen Mountainbike, Cyclocross, Straße, Bahn und fördert die Spitzentalente. Beim Fördercup erhalten die Nachwuchsfahrer in jedem Rennen Punkte entsprechend ihrer Platzierung. Der pro Altersklasse Führende erhält und trägt ein weißes Führungstrikot bei der Siegerehrung und im nächsten Rennen. red

