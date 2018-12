Hessen-Pokal für Zwingenberger Rohr

Zwingenberg.In Großenlüder bei Fulda fanden die Siegerehrungen der Hessenmeisterschaften im Deutschen Motorsport-Verband statt. Geehrt wurden nicht nur die Fahrer im Trail, Moto-Cross, Bahnsport oder Rallyesport, sondern auch im Jugendkartslalom. Vom MSC Zwingenberg konnten sich dank des intensiven Trainings von Lars Gußmann mehrere Fahrer in der Hessenmeisterschaft ganz vorn platzieren.

So wurde in der Klasse 1 David Wagner für seinen vierten Platz mit einem Pokal geehrt. In der Klasse 5 belegte Manuel Rohr Platz drei. Er stand somit auf dem Siegertreppchen und erhielt aus den Händen des Kartreferenten Karlfried Schmidt und des Vorsitzenden der DMV-Landesgruppe Hessen Jürgen Schmitt einen Siegerpokal.

Die Youngster-Mannschaft des MSC mit den Fahrern David Wagner, Felix Nickel sowie Jakob Gerisch standen ebenso auf dem Treppchen und erhielten für ihren dritten Platz einen Pokal. Vize-Hessenmeister wurde die Mannschaft Bergracer des MSC Zwingenberg mit den Fahrern Mirko Schöber, Manuel Rohr, Christian Gerisch und Jonas Gerhard. Auf dem Siegertreppchen hielten sie ihren großen Pokal in die Höhe. red

