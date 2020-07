Hessenrekord nach 26 Jahren geknackt

Bergstraße.Knapp 24 Stunden nach seinem Hessenrekord beim Wurfmeeting in Niederselters – dort beförderte Kai Hurych sein fünf Kilogramm schweres Sportgerät mit einem lauten Schrei auf 75,17 Meter und pulverisierte den 26 Jahre alten Hessenrekord (73,36) seiner Altersklasse – setzte das 16-jährige Eigengewächs des KSV Fürth „noch einen drauf“. Der Bundeskaderathlet war zum Meeting „Hammerwerfen mit Musik“ nach Langenbrand/Baden-Württemberg gereist, und präsentierte sich Hurych erneut in einer bestechenden Form.

Er begann den Wettkampf mit starken 74,66 Meter, um im dritten Versuch den Hammer auf überragende 76,81 Meter fliegen zu lassen. Die hohe Leistungsgüte des Fürthers zeigten weitere Würfe über die 75-Meter-Marke.

2021 zu alt für die U18-EM

Der Saisonhöhepunkt – die U18-Europameisterschaft in Rieti/Italien – wurde wegen der Corona-Krise auf 2021 verschoben, dann wird Hurych allerdings zu alt für diese Klasse sein. „Mit dem Doppelstart in Niederselters und Langenbrand wollten wir eine EM-Simulation erreichen, um einen Vor- und Endkampf an zwei aufeinanderfolgenden Tagen – wie international üblich – nachzustellen“, fasst Trainer Uwe Hurych das erfolgreiche Wochenende zusammen.

Dass mit Kai Hurych bei der EM zu rechnen gewesen wäre, bestätigt ein Blick auf die Weltjahresbestenliste seiner Altersklasse. Hier verdrängte er mit seinen Bestweiten den Ungarn Daniel Füredi von der Spitze der globalen Statistik. red/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.07.2020