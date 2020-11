Hessens Fußballer planen Saison-Re-Start

Frankfurt.„Unser Ziel ist und bleibt es weiterhin, die Saison regulär zu Ende zu führen. Wir wollen so bald wie möglich auf den Platz zurückkehren. Dafür ist es essentiell, dass wir uns weiterhin an die behördlich vorgegebenen Kontaktbeschränkungen halten und die Hygienevorschriften strikt einhalten, um das Infektionsgeschehen zu minimieren. Nur mit einer geringen Inzidenz-Zahl können wir wieder unser geliebtes Spiel auf dem Fußballplatz ausüben“, erklärte Präsident Stefan Reuß nach der Vorstandssitzung des Hessischen Fußballverbandes.

Reuß weiter: „Natürlich sind wir uns dabei der aktuellen Einschränkungen bewusst und damit der Folgen, die diese auf die Fortführung der aktuellen Saison haben können. Daher beschäftigen wir uns intensiv mit verschiedenen Szenarien und deren Durchführbarkeit, um bei einem Re-Start gut vorbereitet zu sein.“ Der Verband will bis dahin die Situation mit behördlichen Verordnungen im vierwöchigen Rhythmus auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes im Blick behalten.

Der HFV-Vorstand beleuchtete verschiedene Überlegungen bezüglich unterschiedlicher Startzeitpunkte der Amateurklassen von Hessen- bis D-Liga auch vor dem Hintergrund abweichender Möglichkeiten in Bezug auf Gegebenheiten in punkto Sportplätze und meteorologischer Bedingungen. Dabei wurde von Vizepräsident Torsten Becker angemerkt, dass „ein Wechsel des Spielsystems der Senioren innerhalb dieser Saison ausgeschlossen“ ist. Zudem wurde abgestimmt, dass die Spieltagsplanung und Fortsetzungsszenarien weiterhin ausgestaltet werden sollen, so dass je nach Infektionsgeschehen und damit einhergehenden Spielmöglichkeiten entsprechend flexibel reagiert werden kann. Als letzter möglicher Spieltagstermin ist laut Verbandsfußballwart Jürgen Radeck aktuell der 13. Juni 2021 anvisiert. Eine zusätzliche Flexibilität wird Gegenstand weiterer Diskussion sein.

