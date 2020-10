Heute Abend kein Derby in Gronau

Bensheim.Das für heute Abend angesetzte und am siebten Spieltag vorgezogene Bensheimer Derby der Fußball-Kreisliga C zwischen der SG Gronau und dem FC Italia wurde gestern Vormittag abgesagt. Grund ist ein Corona-Verdachtsfall im Team der Gronauer, wie SG-Abteilungsleiter Norbert Rödel mitteilte.

Die Absetzung erfolgte nach Rücksprache mit Kreisfußballwart Reiner Held. Ein SG-Spieler entwickelte Krankheitssymptome und wurde inzwischen auf das Coronavirus getestet. Das Testergebnis soll am Freitag vorliegen. Der Fußballer hatte in dieser Woche noch an einem Training der Gronauer Mannschaft teilgenommen. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.10.2020