Heute Abend Länderspiel

Bensheim.In der Bensheimer Weststadthalle gibt es heute Abend eine Premiere: Erstmals findet dort an der Bergstraße ein Badminton-Länderspiel statt. Die Mixed-Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes trifft in einem Test auf die Vertretung Estlands, das in dieser Sportart zu den aufstrebenden Nationen zählt.

Spielbeginn auf dem eigens für dieses Ereignis aufgebauten Wettkampf-Court mit internationalen Maßstäben ist um 19 Uhr. Insgesamt stehen bis etwa gegen 22 Uhr fünf Matches auf dem Programm: je ein Damen- und Herreneinzel, ein Damen- und Herrendoppel und ein Mixed. Die genaue Reihenfolge wird erst heute festgelegt.

Die Zuschauer dürfen sich vor allem auf Kai Schäfer freuen. Der 25-Jährige vom Bundesligisten Union Lüdinghausen stammt aus Darmstadt, so dass auch von dort einige Interessenten den Weg an die Bergstraße finden werden. Schäfer ist für das Herreneinzel nominiert und dieses ist für ihn ein wichtiger Gradmesser für die ab Mai anstehende Olympia-Qualifikation. kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.04.2019