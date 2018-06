Heute Kampf gegen die Uhr

Anzeige

Einhausen.Die Gemeinde Einhausen steht ab heute bis zum Sonntag ganz im Zeichen des Rennradsports, denn es werden dort die deutschen Meister im Einzelzeitfahren und im Straßenrennen ermittelt. Höhepunkt ist der Wettbewerb der Herren-Elite am Sonntag ab 11 Uhr, die 19 Runden auf dem zwölf Kilometer langen Kurs durch den Jägersburger Wald zu absolvieren hat; tags zuvor gehen ab 16 Uhr die Frauen über elf Runden auf Titeljagd.

Bereits heute steht indes der einsame Kampf gegen die Uhr an – und wie schon vor drei Jahren will Tony Martin seiner Favoritenrolle in Einhausen gerecht werden. Für das Einzelzeitfahren wurde die Strecke um drei Kilometer bis zum Schüco-Kreisel bei Groß-Rohrheim als Wendepunkt erweitert. Martin & Co. müssen ab 16.30 Uhr drei Runden drehen (insgesamt nur 39 Starter mit Benedikt Becker von Mitausrichter SSG Bensheim). Zuvor sind ab 12 Uhr die U 23 im Rahmen ihrer Bundesliga-Serie mit dem größten Teilnehmerfeld (145) und danach ab 18.30 Uhr die Frauen (69) über jeweils zwei Runden an der Reihe.

Dabei kann der Zwingenberger Christian Mager altersbedingt nur Punkte für sein U 23-Liga-Team Herrmann sammeln und nicht um Meisterehren fahren wie Kristin Endres (SSG) und die Ex-Bensheimerin Lisa Küllmer (RSG Cottbus). hs