Lorsch.Noch ein Punkt aus dem letzten Saisonspiel am heutigen Mittwoch (19.45 Uhr) in Hüttenfeld fehlt dem TTC 2010 Lorsch in der 1. Tischtennis-Kreisklasse für die Qualifikation zur Aufstiegs-Relegation.

Im letzten Rückrunden-Heimspiel gegen den Absteiger VfL Bensheim II tat sich beim 9:0 ein Klassenunterschied auf. Henning Stier, Helmut Ritter, Timo Rummel, Klaus Neuser, Peter Maiberger und Hans Rummel im Einzel sowie die Doppel Stier/Rummel, Ritter/Neuser und Maiberger/Rummel hatten wenig Mühe, um bereits nach einer guten Stunde die Partie zu beenden.

Die zweite Mannschaft des TTC 2010 sicherte sich nach einer kämpferisch starken Vorstellung durch einen 6:3-Sieg im „Endspiel“ beim Tabellenzweiten und Mitbewerber TV Ober-Laudenbach II in der 3. Kreisklasse vorzeitig Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Kreisklasse. Eine Klasseleistung zeigte der überragende Alexander Fehr (2), die weiteren Punkte holten Patrick Fenske, Fritz Glanzner und im Doppel Fehr/Glanzner. red