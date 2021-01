Hilfe für hessische Vereine

Wiesbaden.In Hessen sind bislang keine Auflösungen von Sportvereinen wegen der Corona-Pandemie bekannt. Es müsse jedoch noch die elektronische Bestandserhebung zur Mitgliederentwicklung des Landessportbunds für eine abschließende Bewertung abgewartet werden, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden mit. Belastbare Zahlen zu den Vereinen und ihren Mitgliedern seien ab Ende des ersten Quartals zu erwarten.

Alle rund 7600 Sportvereine in Hessen sind verpflichtet, ihre Mitgliederzahlen an den Dachverband zu melden. Bislang waren rund 2,1 Millionen Vereinsmitglieder im Land registriert. Beuth und Landessportbund-Präsident Rolf Müller hatten noch im Dezember zur Solidarität mit den Sportvereinen vor Ort aufgerufen. Derweil hat Hörmann die Mitglieder und Ehrenamtler der 90 000 deutschen Sportvereine erneut zur Treue trotz Corona-Krise und Lockdown aufgerufen. „Wir hoffen, dass die Vereinsmitglieder solidarisch zu ihren Vereinen stehen. Gerade in diesen Zeiten ist ehrenamtliches Engagement wichtiger denn je“, sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes bei der Verleihung der „Sterne des Sports“ in Berlin.

Im Rahmen der Corona-Vereinshilfe des Landes Hessen haben nach Angaben des Innenministers bis Ende November 540 hessische Sportvereine einen Antrag auf Soforthilfe gestellt. Davon sein 279 Anträge mit einem Gesamtvolumen von rund 1,3 Millionen Euro bewilligt worden. 110 Anträge der Vereine erhielten demnach eine Ablehnung. dpa

