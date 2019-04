Historisches Duell vor 800 Zuschauern

Bensheim.Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft hat am Donnerstagabend in Bensheim ein Testspiel gegen Estland mit 2:3 verloren. Im insgesamt sechsten Duell kassierte die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) die erste Niederlage gegen das Team vom Baltikum. Tags zuvor hat die DBV-Equipe die Esten in Herxheim bei Landau mit 3:2 besiegt.

Vor 800 Zuschauern fiel die Entscheidung bei

...