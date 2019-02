Höchster Saisonsieg gegen das Schlusslicht

Bensheim.Im vorletzten Oberliga-Heimspiel kam die weibliche Handball-C-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach zu ihrem höchsten Saisonsieg. Das Schlusslicht TSV Klein-Auheim wurde mit 48:13 (26:5) bezwungen. Immer wieder gelangen leichte Ballgewinne in der Abwehr, die über schnelle Tempogegenstöße quasi im Minutentakt in Treffer umgemünzt wurden. In Abwesenheit von Nicole Strehl übernahm Co-Trainer Leon Brüning erstmals die Verantwortung an der Seitenlinie und rotierte in beiden Durchgängen immer wieder durch, so dass alle Spielerinnen zu langen Einsatzzeiten kamen. - HSG-Tore: Antonia Müller (10), Luana Ozimek (9), Melina Greene (7), Anna Schuster (6), Nathalie Schmidt (5), Lena Stitzel (4), Erin Yildirim (4), Jana Bechtold (3).

Männl. C-Jugend, Bezirksliga: JSG Ried – HSG 28:32 (16:12). Auch ohne etatmäßigen Torhüter und die beiden Kreisläufer gelang Bensheim/Auerbach ein verdienter Sieg. Theo Rönnebeck sprang als Feldspieler bestens zwischen den Pfosten ein. Die HSG war von Beginn an spielerisch und läuferisch überlegen, allerdings war bis zur Halbzeit die Chancenverwertung ein großes Problem. – HSG-Tore: Finn Fischer (11), Blenard Hajra (8), Melvyn Guder (7), Peter Vötterl (4), Veith Amthor (2). red

