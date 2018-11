Höhenflug beim FC Italia fortsetzen

Bensheim/Zwingenberg.Die Aufstiegshoffnungen des FC Italia Bensheim (3./35 Punkte) in der Fußball-Kreisliga C haben durch den jüngsten 3:1-Sieg bei Birlikspor Biblis und dem gleichzeitigen 2:2 der SG Hüttenfeld (1./41) neue Nahrung erhalten. So wird der Aufsteiger das Bensheimer Lokaltreffen gegen die nach zuletzt vier Siegen in Folge ebenfalls wieder ambitionierte SG Gronau (4./34) am Sonntag um 15 Uhr besonders

...