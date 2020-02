Hoekstra verlässt die Flames

Bensheim.Nach einigen Vertragsverlängerungen und Neuzugängen meldet Frauenhandball-Bundesligist HSG Bensheim/Auerbach nun einen weiteren Abgang zum Saisonende. Und der hat es in sich: Sanne Hoekstra (Bild: red) wird die Flames auf eigenen Wunsch verlassen und ihre Karriere beenden, um sich beruflich und privat neu zu orientieren. Die 28-jährige Niederländerin kam 2014 nach Bensheim. Damit ist sie – neben der damals noch jugendlichen Julia Maidhof – die dienstälteste Spielerin im Flames-Kader.

Ein Höhepunkt ihrer Karriere war die Weltmeisterschaft 2015 in Dänemark, für die sie nachnominiert wurde und dort mit den Niederlanden die Silbermedaille gewann. Insgesamt erzielte sie für ihr Heimatland in zwölf Länderspielen 13 Tore. 2017 stieg Hoekstra als eine der Säulen des Teams mit den Flames in die Erste Bundesliga auf.

Sanne Hoekstra sagt zu ihrem Karriereende: „Ich bedanke mich für die sechs tollen Jahre bei den Flames, ich habe mich hier immer sehr wohlgefühlt. Für mich fängt jetzt ein neuer Lebensabschnitt an, worauf ich mich sehr freue. Ich denke, ich werde die Flames ab und zu besuchen, besonders zum Winzerfest. Ich wünsche dem Verein viel Erfolg und ich hoffe, dass dieses familiäre Umfeld erhalten bleibt.“

Geschäftsführer Michael Geil bedankt sich bei der langjährigen Stammkraft: „Wir wertschätzen Sannes Engagement und die vielen Jahre der Treue zu den Flames. Ihr Einsatz war stets professionell. Wir verlieren eine flexibel einsetzbare Allrounderin. Wir wünschen ihr für ihre Zeit nach dem Handball alles Gute.“ Und Trainerin Heike Ahlgrimm ergänzt: „Sanne war viele Jahre eine wichtige Spielerin für die Flames und hat uns in der Ersten Bundesliga mit ihrem impulsiven Spiel weitergeholfen. Ihre Erfahrung und ihr Handballverstand werden uns in Zukunft fehlen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020