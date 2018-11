Hoffnung auf das nächste Feuerwerk

Bensheim.Die Regionalliga-Basketballer vom VfL Bensheim treffen am heutigen Samstag um 16 Uhr in der AKG-Halle auf Makkabi Frankfurt. Der Tabellenachte hat sich schon in den letzten Jahren als für den VfL unbequemer Gegner erwiesen, auf sichere Siege folgte immer wieder – wie in der letzten Rückrunde – eine unerwartete Niederlage.

Makkabi verfügt über einen großen, ausgeglichenen Spielerkader, dabei ist jeweils nicht sicher, welches die aktuell beste Mannschaft ist. So sind die Frankfurter nicht leicht berechenbar. Neben knappen Niederlagen gegen Limburg und Bad Bergzabern steht für den VfL-Gegner ein beachtlicher Sieg gegen den letztjährigen Meister Koblenz in dessen Halle zu Buche.

Der VfL ist gut beraten, sich auf seine eigenen Fähigkeiten zu konzentrieren; dabei wird es erneut auch auf das tolle Publikum ankommen, das in den letzten Heimspielen wie ein Mann hinter den Bensheimern stand. Diese dankten die lautstarke Unterstützung mit deutlichen Siegen, zuletzt mit 40 Körben Differenz gegen den (dadurch entthronten) Tabellenführer Eintracht Frankfurt. Mit einem weiteren Heimsieg könnten sich die Mannen um Coach Manuel Lohnes im oberen Tabellenbereich festsetzen. red

