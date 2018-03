Anzeige

Auerbach.Nimmt man die Tabellenkonstellation, dann geht die TSV Auerbach als krasser Außenseiter ins Heimspiel der Fußball-Kreisliga A gegen Alemannia Groß-Rohrheim. Die Gäste aus dem Ried treten als Tabellenzweiter im Weiherhausstadion an und alles andere als ein Sieg der Groß-Rohrheimer wäre eine Überraschung.

Nun haben die Rot-Weißen in der Winterpause personell bekanntlich aufgerüstet und können nach den jüngsten Ergebnissen selbstbewusst in dieses Heimspiel gehen. „Groß-Rohrheim ist Favorit, wir haben aber nichts zu verlieren und benötigen im Abstiegskampf jeden Punkt. Dementsprechend engagiert werden wir zu Werke gehen und wollen natürlich versuchen, am Ende die Punkte in Auerbach zu behalten“, traut Christian Bender vom TSV-Spielausschuss seiner Mannschaft eine Überraschung zu. nico