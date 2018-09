Hohe Bumerang-Kunst im Weiherhaus

Bensheim.Die Internationalen Deutschen Meisterschaften im Bumerangwerfen finden am Wochenende (8./9.) wie im Vorjahr in Bensheim auf dem Übungsrasenplatz am nördlichen Ende des Weiherhausstadions (Saarstraße) statt. Zur 39. Auflage werden etwa 40 Teilnehmer aus fünf Nationen erwartet. Parallel hierzu feiert der Deutsche Bumerangclub sein 40-jähriges Bestehen.

Turnierbeginn ist am Samstag um 9.45 Uhr, Turnierende am Sonntag um etwa 13.30 Uhr. Im Anschluss können interessierte Zuschauer selbst ihr Können ausprobieren und sich Tipps und Tricks von den Wurfprofis holen. red/Bild: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.09.2018