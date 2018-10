Hohe Hürde für den ersten Sieg

Erbach.„Das ist für uns wie ein neuer Saisonstart“, meint Jozef Skandik, Trainer des Frauenhandball-Bezirksoberligisten SV Erbach. Nach den ersten beiden Spielen hatten die Erbacherinnen einen Monat Pause. Nun geht es am Samstagabend um 19.15 Uhr endlich weiter – und das an ungewohnter Spielstätte: In der Sporthalle des Heppenheimer Starkenburg Gymnasiums empfängt der SVE die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden II.

„Wir haben in den letzten Wochen gut trainiert, aber um gegen Weiterstadt zu gewinnen, müssen wir mehr als hundert Prozent geben“, meint Skandik angesichts der mit 6:0 Punkten gestarteten Gäste. Aber die Erbacherinnen wollen alles dran setzen, den ersten Saisonsieg einzufahren. Verzichten muss Skandik auf Laura Schäfer (Finger gebrochen). Dafür ist Anna Jordan wieder dabei, die von einem Auslandsaufenthalt zurück ist. Es wird aber ein kurzes Intermezzo sein: Anschließend fehlt sie wieder an fünf Wochenenden. Alle anderen Spielerinnen sind fit und an Bord. met/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.10.2018