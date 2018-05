Anzeige

Schwanheim.Hoch hinaus geht es am Wochenende für Ross und Reiter beim Springturnier des Reit- und Fahrvereins Schwanheim. Wegen der hohen Teilnehmerzahl von mehr als 700 Pferden standen gestern und vorgestern bei hervorragenden äußeren Bedingungen bereits einige hochkarätige Prüfungen auf dem Programm. Am heutigen geht es weiter mit sechs sowie zum Abschluss am Sonntag vier Wettbewerben. Höhepunkte sind insgesamt drei Springen der höchsten Kategorie „S“. red/Bild: Lotz