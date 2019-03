Hohe VfL-Hürde beim Tabellenführer

Bensheim.Am heutigen Samstag treten die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim beim TV Idstein an. Es ist zugleich das letzte Auswärtsspiel der Saison für das Team von Trainer Manuel Lohnes, da die geplante Partie beim BBC Montabaur nach dessen Rückzug ausfällt.

Idstein ist aktuell der Tabellenführer der 2. Regionalliga und möchte diese Position gegenüber dem Verfolger TV Lich verteidigen. Der Kader vom erfahrenen Trainer und Ex-Bundesliga-Spieler Igor Starcevic verfügt über zahlreiche auswärtige Spieler, wodurch das Spielgeschehen bei den Westerwäldern sehr professionell aufgestellt ist. Angeführt von ihrem amerikanischen Spielmacher Jeremy Ingram (24,9 Punkte pro Spiel) ist die individuelle Spielklasse auf jeder Position sehr hoch. Gute Schützen von außen und mehrere Spieler mit mehr als zwei Metern Körpergröße sorgen immer wieder für Gefahr am Korb.

Der VfL Bensheim hingegen kämpft in dieser Woche mit Personalsorgen. Bis gestern konnte Trainer Lohnes noch nicht sagen, wie die Aufstellung am Samstag aussehen wird. „Eventuell muss ich mich wieder selber aufstellen“, lächelt er die Sorgen gekonnt weg und verspricht trotzdem, das Spiel eng gestalten zu wollen. „Wenn wir einen guten Tag haben und wir gut treffen, haben wir eine gute Chance Idstein zu ärgern. Vom Papier her sind sie definitiv stärker und der klare Favorit“, so die kurze Prognose für das kommende Spiel. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019