Holdschick und Lindner als Trainer

Sebastian Lindner (li.) und Denis Hold-schick kehren als Trainer zu ihrem Heimatverein SCO Lorsch zurück. © Bähr

Lorsch.Der SC Olympia Lorsch, der in der Winterpause abgeschlagen auf dem letzten Platz der Fußball-Kreisoberliga liegt, hat bereits die Weichen für die neue Saison 2020/21 gestellt und mit Sebastian Lindner/Denis Holdschick ein neues, gleichberechtigtes Trainerduo präsentiert. Sie treten die Nachfolge von Robin Renkel an, der die erste Mannschaft vor dieser Saison in einer personell sehr schwierigen

...