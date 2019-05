Holzamer erkannte Reqicas Potenzial

Heppenheim.Eine schwere Zeit lag hinter Dreispringer Herolind Reqica vom TV Heppenheim, nachdem sein Trainer Hansjörg Holzamer vor einem Monat plötzlich verstorben war. Dennoch ließ sich Reqica bei seinem Saisonauftakt bei den hessischen Meisterschaften in Kassel ohne Trainer nicht unterkriegen und sagte vor Beginn des Wettkampfes resolut: „Ich springe heute für meinen Trainer Hansjörg.“

Die Anspannung war in seinem ersten Sprung auf nur 12,50 Meter zu spüren. Der Springer zeigte jedoch seinen ehrgeizigen Willen, so dass er sich von Sprung zu Sprung steigerte. In seinem letzten Versuch platzierte sich Hero Reqica – trotz Absprung deutlich vor dem Balken – mit 13,45 Meter auf Platz drei. Er erkannte sein Potenzial, woran sein Trainer immer geglaubt hat. Der TVH-Dreispringer strebt nun für die süddeutschen Juniorenmeisterschaften Ende Juni die 14-Meter-Marke an. Er erinnert sich lächelnd an die Worte seines Trainers: „Dein Potenzial sind aber 15 Meter.“ red

