HSG II bleibt oben dran

Bensheim.Das so wichtige Verfolgerduell beim TV Hüttenberg gewannen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II mit 24:21 (13:8) Toren und sind damit in der Tabelle wieder auf dem Sprung nach oben. Trainerin Lisa Mößinger hatte ihre Mannschaft sehr gut eingestellt und von Beginn an machten diese mächtig Druck.

Schon nach 20 Spielminuten hatten sich die Junior-Flames einen

...