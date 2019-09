HSG II startet mühsam

Bensheim.In ihrem ersten Saisonspiel taten sich die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II gegen den TSV Eintracht Böddiger im ersten Abschnitt noch schwer, kamen aber am Ende zu einem 34:27 (13:9)-Heimerfolg, auf dem sich aufbauen lässt. „Ich bin sehr glücklich, dass wir gewinnen konnten. Wir kamen einfach nicht so recht in die Partie und vor allem im ersten Abschnitt war die Fehlerquote deutlich zu hoch“, zog Trainerin Lisa Mößinger ein erstes Fazit.

Bensheim lag nach zehn Minuten mit 6:3 vorne, doch diese Führung beruhigte das Spiel keinesfalls. Zur Halbzeit führte die HSG II zwar mit 13:9, doch ausruhen war keinesfalls angesagt. Im zweiten Abschnitt kam mit Rugile Bartasevidiute mehr Druck aus dem Rückraum und vor allem Nina Rädge setzte sich nun deutlich besser in Szene. Beide erzielten elf Treffer, davon alleine acht in Halbzeit zwei. Beim Stand von 29:23 (53.) war die Partie gelaufen. Verstärkt werden die Junior-Flames übrigens von Carolin Hettinger, der Ex-Kreisläuferin aus dem Bundesligateam, die weiter Handball spielen möchte. – HSG-Tore: N. Rädge (7/3), Maluschke (5), Bartaseviciute, S. Schmidt (je 4), K. Rädge, Orth (je 3), Lüdtke, Hettinger, Gürtelschmied (je 2), Niewiadomska (1). pfl

