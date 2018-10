HSG im Spitzenspiel völlig von der Rolle

Bensheim.Sie hatten sich so viel vorgenommen, die Handballer der HSG Bensheim/Auerbach. Im Duell bei der ebenfalls noch verlustpunktfreien SKV Mörfelden wollten die Bergsträßer ihre Ambitionen auf den Titel in der Bezirksliga A unterstreichen, wollten eine weitere Duftmarke setzen, nachdem sie mit drei überzeugenden Siegen in die Runde gestartet waren. Doch der Schuss ging nach hinten los: Mit 31:41

...