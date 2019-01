HSG in der Favoritenrolle

Bensheim.„Unterschätzen werden wir keinen Gegner“, verspricht Moritz Brandt, Trainer der HSG Bensheim/Auerbach. Nach dem jüngsten 29:22-Sieg im Spitzenspiel gegen den TV Trebur muss der neue Tabellenführer der Handball-Bezirksliga A zum abstiegsbedrohten Vorletzten TSV Pfungstadt II (Sonntag, 16 Uhr).

„Natürlich sind wir haushoher Favorit, aber Pfungstadt ist immer so eine kleine Wundertüte“, warnt Brandt. So bleibt immer abzuwarten, ob in der Reserve Spieler aus der ersten Mannschaft mit auflaufen, die natürlich entsprechend hohe Qualität mitbringen.

„Die Jungs sind heiß und haben nach der Pause richtig Lust“, hofft Brandt, dass auch beim Underdog die Leidenschaft und der Kampfgeist aus dem Trebur-Spiel abgerufen werden kann. Im Hinspiel gewannen die Bensheimer 39:28 gegen den TSV, ließen mit extrem hohem Tempo in der zweiten Hälfte nichts anbrennen und auch diesmal soll das schnelle Umschaltspiel aus einer stabilen Deckung heraus der Schlüssel zum Erfolg sein. tip

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.01.2019