HSG löst die Handbremse zu spät

Bensheim.„Leider haben wir in der ersten Hälfte mit angezogener Handbremse gespielt“, ärgerte sich Patrick Eppers, Trainer des Handball-B-Ligisten HSG Bensheim/Auerbach II, nach der 28:35 (13:18)-Niederlage gegen die TGB Darmstadt II. „Die Gäste haben gebrannt, wollten unbedingt diesen Sieg und wir haben uns den Schneid abkaufen lassen“, so Eppers, der erst in der zweiten Hälfte ein Aufbäumen seiner Mannschaft sah.

Binnen zehn Minuten verkürzte die HSG auf 19:21, aber der Anschlusstreffer oder gar der Ausgleich sollten einfach nicht mehr gelingen. Darmstadt legte immer wieder ein paar Treffer vor. „Leider wurde es nicht mehr richtig spannend“, musste auch Patrick Eppers erkennen, dass die Gäste Herr der Lage blieben. Dass es nach dem 26:29 (53.) dann bis zum 28:35-Endstand wieder richtig deutlich wurde, ärgerte der HSG-Trainer. – HSG-Tore: Herborn (9/5), Raddatz (5), Rolf, Keinz (je 4), Thomas Krämer (3/1), Zill (2), Stahl (1). mep

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020