HSG macht Stefan Stehle Spaß

Bensheim.„Das war eine geschlossene, starke Leistung von uns“, freute sich Stefan Stehle, Interimstrainer des Handball-Bezirksoberligisten HSG Bensheim/Auerbach nach dem 40:29 (19:16)-Kantersieg gegen die SKV Mörfelden. Allerdings spielte den Gastgebern in die Karten, dass sich Mörfeldens Spielertrainer Tim Borger schon in der Anfangsphase am Sprunggelenk verletzte und nicht mehr weiterspielen konnte.

