HSG verspielt wohl letzte Titelchance

Bensheim.Das Spitzenspiel der Bezirksliga A zwischen der HSG Bensheim/Auerbach (2.) und SKV Mörfelden (1.) war gestern „Werbung für den Handball“, wie es HSG-Trainer Moritz Brandt (Foto) im Anschluss unterstrich. Und das, obwohl sein Team nicht den erhofften Sieg landete, sondern mit 28:31 (16:19) verlor und damit im Meisterschaftskampf wohl schon aussichtslos im Hintertreffen ist. „Man weiß zwar nie, was Mörfelden noch für Punkte liegen lässt, aber realistisch betrachtet war´s das mit dem Titel. Jetzt geht es darum, die Vize-Meisterschaft abzusichern“, so Brandt nach einem temporeichen Spiel, in dem letztlich Nuancen den Ausschlag gaben (ausführlicher Bericht folgt). tip /Bild: Neu

