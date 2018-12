HSG-Zweite lernt aus Fehlern

Bensheim.Dank eines 34:30 (17:15)-Heimsiegs gegen die SG Arheilgen gehen die B-Liga-Handballer der HSG Bensheim/Auerbach II mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die Winterpause. „Heute hat man gesehen, dass wir aus den Fehlern des Hinspiels gelernt haben“, meinte HSG-Spielertrainer Silas Herborn, der selbst mit 15 Treffern maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte, rückblickend auf die 15:22-Niederlage zum Saisonstart gegen die SGA.

„Trotz einiger individueller Fehler in der ersten Hälfte, konnten wir sowohl im Angriff, als auch in der Abwehr überzeugen“, fand Herborn, „und schließlich auch Arheilgen dauerhaft auf Distanz halten.“

Zwar lag Bensheim/Auerbach in der zweiten Halbzeit immer in Führung, Arheilgen ließ sich aber nicht abschütteln, und die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, als sich die HSG von 29:27 (52.) auf 32:28 (58.) absetzte. – HSG-Tore: Herborn (15:7), Gaas (6), Zill (5), Rhein, Stahl, Krämer (je 2), Zimmermann, Schuh (je 1). mep

