Hütter rechnet nicht mit einem 0:0

Frankfurt.Eintracht Frankfurt kann bei seinem Gastspiel in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen am heutigen Samstag (18.30 Uhr) auf Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic setzen. Der 23 Jahre alte Serbe ist nach muskulären Problemen wieder einsatzbereit, wie Trainer Adi Hütter am Freitag berichtete.

„Mijat ist wieder komplett hergestellt“, sagte der Coach gestern. Gacinovic könnte eine Option für die Startelf sein, falls Hütter nicht auf das bewährte Sturmtrio Luka Jovic, Sebastien Haller, Ante Rebic setzt.

Im Aufeinandertreffen mit den ebenfalls offensivstarken Gastgebern erwartet Hütter eine vom Angriff geprägte Partie. „Bei uns ist es gang und gäbe, dass wir Tore schießen. Ein 0:0 wäre etwas Außergewöhnliches“, prognostizierte er.

Angesichts der nächsten schwierigen Aufgaben würde die Eintracht ein Sieg guttun, um sich ein Polster zu verschaffen. Neben den Europa-League-Vergleichen mit Schachtjor Donezk bekommt es die SGE in der Liga mit Dortmund, Leipzig und Gladbach zu tun. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019