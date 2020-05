Ilsanker hofft auf baldigen Spielbeginn

Frankfurt/Darmstadt.Mittelfeldspieler Stefan Ilsanker vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hält eine schnelle Saisonfortsetzung für möglich. „Wenn wir die Saison jetzt nicht fortsetzen, dann können wir auch nicht im August spielen. Bis dahin wird sich nichts ändern. Deshalb sollten wir meiner Meinung nach so früh wie möglich starten“, sagte der 30-Jährige in einem Interview auf der Vereinshomepage des Fußball-Bundesligisten. „Sollte das in die Hose gehen, kann man die Saison immer noch abbrechen.“

Zu den geplanten Spielen vor leeren Rängen meinte der Österreicher, er habe daran keinen Spaß. „Ich hoffe, dass wir das nie wieder erleben und ab nächster Saison wieder einen geregelten Ablauf haben.“

Höhn will bei den Lilien bleiben

Immanuel Höhn hofft auf ein baldiges Comeback und eine Vertragsverlängerung beim Zweitligisten SV Darmstadt 98. Der Innenverteidiger will nach einem Anfang März erlittenen Bruch des Sprunggelenks im Juni wieder auf dem Platz stehen. Mit einem konkreten Termin werde er sich aber nicht unter Zeitdruck setzen. „Mit Corona haben wir alle in der Gesellschaft eh schon genug Druck“, sagte Höhn.

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf seine berufliche Zukunft, denn der Vertrag des 28-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Trotz der Ungewissheit, wie die Vereine planen und wie es allgemein weitergehe, gab sich der seit 2016 für die Hessen spielende Höhn mit Blick auf einen neuen Kontrakt zuversichtlich: „Wir sind im Moment in guten Gesprächen. Aber über Details kann ich natürlich nicht sprechen.“

Eine Fortsetzung der Saison hält er für unabdingbar. „Der Fußball soll keine Sonderstellung einnehmen. Trotzdem ist das ein wichtiger Wirtschaftszweig, der erhalten werden muss“, betonte Höhn. Dabei gehe es nicht nur um die Spieler und Trainer, sondern um die anderen Mitarbeiter in den Vereinen und drumherum. dpa

