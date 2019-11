Im Abstiegskampf die Kurve kriegen

Bergstraße.Die Situation für dieLandesliga-Handballer der HSG Fürth/Krumbach wird nach acht Niederlagen in acht Spielen immer breznliger. Und am Samstag (19 Uhr) gastiert mit der SG Egelsbach auch noch eine Mannschaft in Fürth, die mit 10:6 Zählern zu den positiven Überraschungen in dieser Saison zählt. „Es ist egal, gegen wen wir jetzt spielen. Wir müssen schleunigst die Kurve kriegen, wenn wir noch die Klasse halten wollen“, betont HSG-Trainer Waldemar Rack, der nicht verstehen kann, dass seine Spieler nach guten Phase immer wieder „irgendwelche wilden Dinge“ probieren.

Nach der ersten Heimniederlage seit zwei Jahren will der TV Groß-Rohrheim am Sonntag (16 Uhr) gegen die MSG Roßdorf/Reinheim eine neue Serie vor eigenem Publikum starten. „Das wird aber ein richtig schweres Spiel“, hat sich Trainer Sascha Holdefehr ausführlich über die Stärken des Tabellendritten informiert. Mit den 5:11 Zählern und Rang elf ist man beim TVG natürlich nicht zufrieden: „Ein paar Punkte mehr hätten es schon sein dürfen“,so Holdefehr. met

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.11.2019