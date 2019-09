Im dritten Anlauf der erste Saisonsieg

Auerbach.Die Fußball-A-Junioren des JFV Alsbach/Auerbach gewannen am dritten Spieltag der Verbandsliga Süd 5:3 beim FC Eddersheim und feierten damit ihren ersten Saisonsieg.

Nach zwei unglücklichen Niederlagen an den ersten Spieltagen ging der JFV motiviert in die Partie und lag bereits nach fünf Minuten durch Tore von Nicholas Koch und Zaid Yacoub mit 2:0 in Führung. Die Bergsträßer gingen es danach etwas ruhiger an, so dass Eddersheim bis zur Pause zum 2:2 ausgleichen konnte.

In der zweiten Halbzeit übernahm der JFV wieder das Kommando und legte durch Tim Opper (62.) und Linus Dietzsch (74.) wieder ein 4:2 vor. Im weiteren Verlauf behielten die Gäste die Oberhand und starteten weiter gefährliche Konter. Ole Spieker traf in der Nachspielzeit zum 2:5, den 3:5-Endstand erzielte der FC im direkten Gegenzug. cak

