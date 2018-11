Im Endspurt zum Herbsttitel

Bensheim.Der TV Bensheim hat sich in einer fulminanten Aufholjagd die Herbstmeisterschaft in der Badminton-Verbandsliga gesichert. Am letzten Spieltag der Hinrunde gab es im Spitzenduell bei der SG Dornheim einen 5:3-Sieg, nachdem der TVB tags zuvor die SG Reinheim/Zeilhard erwartungsgemäß 7:1 bezwungen hatte.

In Dornheim konnten die Bensheimer wieder in Stammbesetzung antreten, da Marcel Thöne

...