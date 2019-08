Im Laufschritt 400 Meter die Skisprung-Schanz hinauf

Bensheim/Titisee.Einmal eine Skisprungschanze hochlaufen – eine verrückte Idee, oder? Doch genau dies reizte den 26-jährigen Bensheimer Sven Bornert, weshalb er in den Schwarzwald nach Titisee-Neustadt zum härtesten 400-Meter-Lauf der Welt an die Hochfirstschanze reiste.

Der Start ist nicht am Absprung, sondern im Auslaufbereich der Sprungschanze, danach muss die Schanze selbst in Angriff genommen werden. Vom Aufsprung-Hügel geht es über eine Art Hühnerleiter auf den Schanzentisch, um das Ziel ganz oben im Sprungturm zu erreichen. Die Steigung beträgt teilweise 37 Grad (75 Prozent), 140 Höhenmeter müssen bezwungen werden.

Dies ist eine große Belastung für Geist und Körper, wie Sven Bornert es erfahren durfte. Der Bensheimer startete im zweiten Vorlauf unter anderem mit dem mehrfachen Gewinner Anton Palzer in das ungewöhnliche Abenteuer. Es fühlte sich an, wie gegen eine Wand zu laufen, denn es wird direkt so steil, dass man oben nicht mal mehr den Schanzentisch sehen kann. Ab diesem Punkt geht es nur noch auf allen vieren langsam den Hang hinauf. Es ist unbeschreiblich, wie innerhalb von Sekunden die Kraft immer mehr nachlässt und man hart für das Erreichen des Zieles kämpfen muss.

Auf dem Schanzentisch angekommen, sind es eigentlich nur noch 100 Meter bis ins Ziel, doch auch dieser Abschnitt hat eine knackige Steigung in sich und erfordert alle Willensstärke. Nach 10:20 Minuten finishte Sven Bornert glücklich, aber total entkräftet. red

