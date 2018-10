Im zweiten Jahr Aufstieg in C-Klasse

Lorsch.Erst im Dezember 2017 begann das junge Tanzpaar Julia Dickerhof und Marek Gach beim TSC Rotweiß Lorsch mit dem Turniertanz in der Lateinsektion. Nun ertanzten sie souverän einen dritten Platz in der Hauptgruppe D Latein. Damit haben sie die noch fehlenden Punkte und Platzierungen erreicht, um in die nächsthöhere C-Klasse der Lateinamerikanischen Tänze aufzusteigen.

Beim Turnier der TSG 1862 Weinheim waren acht Tanzpaare am Start. Bewertet wurden die Tänze Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive. Das Lorscher Paar zeigte bei allen Bewertungskriterien wie Taktgefühl, Bewegungsablauf und Charakteristik der Tänze ausgezeichnete Leistungen. Aufgrund ihres Aufstiegs tanzten Dickerhof/Gach gleich in zwei C-Turnieren mit und wurden „Anschluss-Paar“, womit sie auch in der neuen Klasse ihre Leistungen unter Beweis stellten. red

