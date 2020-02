Immer weniger Mädchen aktiv

Bergstraße.Das von Pokalspielleiter Jakob Machel (Ellenbach) gezogene Fazit der Bezirkspokalendrunde beim Tischtennis-Nachwuchs in der Weschnitztalhalle Mörlenbach fiel durchweg positiv aus. Die ausgetragenen Wettbewerbe hätten ein sehr gutes Niveau gezeigt, zudem seien alle qualifizierten Mannschaften am Start gewesen. Die ausrichtenden Vereine SV Mörlenbach und TTC Heppenheim sorgten für eine effektive Unterstützung des Bergsträßer Kreiswarts und Pokalspielleiters.

Sportlich gesehen waren es vor allem die Vereine aus dem Kreis Offenbach, die den Wettbewerb im Süden des Bezirks dominierten. Bei den Jungen 18 ging der Titel an den TTC Langen, bei den Mädchen 15 (der Wettbewerb der Mädchen 18 wurde nur auf Kreisebene ausgetragen) an die SG Sossenheim II. Kritische Worte und keine gute Prognose hatte Machel für den kompletten weiblichen Nachwuchsbereich. „In Zukunft wird hier alles von der Bildfläche verschwinden“, so die Mutmaßung des Offiziellen.

SKG Zell verliert Finale

Bei den Bezirkspokal-Wettkämpfen für die Teams auf Kreisebene verloren die Jungen 18 der SKG Zell in der Besetzung Frederik Spurzem, Tim Borst und Jannik Spurzem das Finale 3:4 gegen den TTC Hainstadt. Bei den Jungen 15 verlor die TSV Auerbach im Halbfinale 3:4 gegen die SG Arheilgen II, nachdem es im Viertelfinale ein 4:1 gegen den TV Gammelsbach gegeben hatte. Die SSG Bensheim kam bei den Jungen 13 kampflos zum Titelgewinn. onz/ü

