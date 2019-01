Immer weniger Talente spielen mit

Bergstraße.Eine erneut stark rückläufige Teilnehmerzahl musste der Jugendausschuss des Tischtenniskreises Bergstraße bei der Vorrangliste des Nachwuchses in Rimbach zur Kenntnis nehmen. Gab es im Vorjahr noch 94 Meldungen, so konnten die Verantwortliche diesmal nur 75 Talente aus 17 Vereinen begrüßen. Mit 25 Spielern war die Schüler-A-Konkurrenz zahlenmäßig am stärksten besetzt.

Die gesetzten Spieler behaupteten sich in ihren Gruppen souverän. Die Endrunde am 23./24. Februar wird ebenfalls in Rimbach ausgetragen. Für diese haben sich u. a. qualifiziert; männliche Jugend: Joshua Noel Müller, Johannes Schmitt (beide TTC Heppenheim). - Schüler A: Frederik Spurzem (SKG Zell), Berk Daud (SSG Bensheim), Noah Elgert (VfR Fehlheim). - Schüler B: Moritz Hirschbrich, Henry Martini (beide VfR Fehlheim), Lennart Schmitt (Heppenheim), Paul Freisleben (Zell). – Schüler C: Moritz Molz, Benjamin Kessler, Julius Kolbe (alle TSV Auerbach), Nicolas Grund (Zell) und Tim Hartmann (Heppenheim). drei

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019