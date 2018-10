Immerhin remis gegen den Favoriten

Gronau.Die SG Gronau kam in einem spannenden Match in der Tischtennis-Kreisliga zu einem 8:8 gegen den favorisierten TTC 2010 Lorsch. Eine überraschende 3:0-Führung der Gastgeber nach den Doppeln baute Kühn gegen Rummel in einem spannenden Fünf-Satz-Spiel aus. Alpers unterlag dem starken Stier in vier Sätzen, gewann aber gegen Rummel.

Im mittleren Paarkreuz hatte O. Russ einen Sahnetag erwischt und schlug Ritter sowie Maiberger jeweils in vier Sätzen. Das Schlussdoppel verloren Kühn/Russ gegen Stier/Rummel 9:11 im vierten Satz, so das am Ende ein gerechtes Unentschieden stand. – SG-Punkte: Kühn/O. Russ, Alpers/Marquardt, Volk/Woitinek, Kühn, Alpers, O. Russ (2), S. Marquard. – TTC-Punkte: Stier/Rummel, Stier (2), Maiberger, Ritter, Fehr, Platte (2). red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 31.10.2018